Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

27.02.2025 12:16
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Sakarya'da jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Karasu ve Hendek ilçesinde yapılan operasyonlarda N.G. (43), S.A. (18) ve B.D. (53) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 7 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. ile S.A. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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