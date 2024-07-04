Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Tütün ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Tütün ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Tütün ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo tütün, 10 kök kenevir bitkisi, bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve arazilerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve tütün ürünleri ile ilgili malzemeler bulundu. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

04.07.2024 10:48
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Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo tütün, 10 kök kenevir bitkisi, bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele operasyonları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hendek ve Akyazı ilçelerinde ekiplerce iki şüphelinin ev ve eklentileri ile arazilerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; 10 kök kenevir bitkisi, 10 kilo tütün, bin 500 adet dolu makaron, 500 gram kıyılmış tütün, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet sigara sarma makinası ve 1 adet elektronik sigara dolum makinası ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Tütün ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Tütün ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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