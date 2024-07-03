Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sakarya'da jandarma ekipleri Hendek, Karasu ve Akyazı ilçelerinde 3 günde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek, Karasu ve Akyazı ilçelerinde 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 454 kök kenevir bitkisi, 18 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilogram gübre, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SAKARYA