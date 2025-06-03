Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

03.06.2025 13:05
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Sakarya'da yapılan denetimlerde 234 ruhsatsız silah ve 118 milyon TL trafik cezası kesildi.

Sakarya'da son 1 ay içerisinde yapılan operasyon ve denetimlerde kilolarca uyuşturucu madde ile 234 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 118 milyon 447 bin 556 TL trafik cezası kesildi.

Sakarya'da güvenlik güçlerinin Mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarıyla binlerce şüpheli yakalanırken, kilolarca uyuşturucu madde, kaçak ürün ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda; 3 bin 98 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan 24 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 28 kilo 422 gram bonzai maddesi, 220 gram bonzai hammaddesi, 568 mililitre bonzai hammaddesi, 2 bin 184 adet uyuşturucu hap maddesi, bin 197 gram metamfetamin, bin 713 gram esrar maddesi, 639 kök kenevir bitkisi, 47 gram kenevir tohumu, 4 bin 198 kök haşhaş bitkisi, 105 gram kokain, 96 gram skunk, 47 gram afyon sakızı, 50 gram amfetamin, 41 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 15 kilogram zirai gübre ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 740 TL nakit para ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan toplam bin 320 şahıs yakalandı.

Kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarda; 4 milyon 220 bin 310 adet dolu ve boş makaron, 878 kilogram açık tütün, 562 kilogram açık nargile tütünü, 445 bin 438 adet sigara yapım malzemesi, 22 adet cep telefonu aksesuarı, 19 adet kaçak kazıda kullanılan araç gereç, 11 adet cinsel içerikli ürün, 2 adet sigara yapımında kullanılan makine, 280 paket gümrük kaçağı sigara, 30 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 4 adet makaron makinesi, 3 adet hava pompası, 1 adet sahte kimlik belgesi, 23 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet pasaport, 2 adet jeneratör, 5 adet dedektör, 24 adet muhtelif kazı malzemesi, 10 adet el yapımı patlayıcı, 5 kilo 500 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 1 mini ekskavatör, 1 adet tarihi eser niteliğinde kama, 1 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 7 adet kaçak cep telefonu, 50 adet sahte parfüm, 2 adet sahte plaka, 37 adet basıma hazır ehliyet kartı, 1 adet kredi kartı, 5 adet laptop, masa üstü ve tablet bilgisayar, 2 adet taşınılabilir bellek ve hard disk, 1 adet sim kart, 4 adet sahte kaşe, 47 adet pasaport fotokopisi, 2 adet vergi levhası, 42 bin 320 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişki sözleşme çerçevesinde 100 adet kuş ile bunlara ait 130 adet yumurta ve 2 adet kuluçka makinası ele geçirildi.

Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 39 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 5 organizatör ile 317 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 ikamet ile 1 iş yeri mühürlendi, 4 şahsa adli 2 şahsa ise idari işlem uygulandı. Operasyonlarda; 203 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet kurusıkı tabanca, 31 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile bin 313 adet değişik çap ve markalarda mühimmat ve çalıntı olan 3 oto, 1 traktör, 8 motosiklet ile 4 tane de bisiklet ele geçirildi.

118 milyon 447 bin TL trafik cezası kesildi

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; aranan şahısların yakalanmasına yönelik 489 şahsa UYAP sorgulaması ve 86 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapıldı. 133 adet deniz aracı kontrol edildi, 19 adet balıkçı gemisinde bulunan 46 bin 710 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldı. Yasa dışı faaliyetler icra eden 20 şahsa yasal işlem ve toplam 382 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan 4 bin balıkçı ağına el konulmuştur. Yapılan trafik denetimlerinde ise; 236 bin 92 araç ve sürücü denetlenerek, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 42 bin 762 araca yasal işlem yapıldı. 2 bin 68 araç trafikten men edilirken, 648 adet sürücü belgesi (alkol, uyuşturucu, dirift, ceza puanı aşımı vb.) nedenlerden dolayı geri alındı. Abartı egzozdan 251 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 418 araca, hatalı parktan 2 bin 565 araca cezai işlem uygulandı, 234 araç ise otoparka çekildi. Öte yandan, son bir ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde toplamda 118 milyon 447 bin 556 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

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