Sakarya’daki Aile Katliamı: 8 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sakarya’daki Aile Katliamı: 8 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

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Serdivan'da iki aile arasındaki kavganın ardından 5 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi adliyeye sevk edildi.

08.04.2025 12:07
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5 kişinin öldüğü katliamda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i adliyede

Aynı aileler katliam gecesinden bir hafta öncede kavga etmişler

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı şekilde hastanede gözetim altında tutulan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, ailelerin daha önceki günlerde de kavga ettiği ve 2 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde iki gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda aynı aileden hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt ile Özgür Özyurt Karasu ilçesinde güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden, Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız ise Serdivan ilçesinde aynı gün ikindi ezanı sonrasında defnedilmişti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, T.Y.ve F.K. adliyeye sevk edildi. Yaralı şekilde hastanede gözetim altında tutulan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, aynı ailelerin 2 Nisan günü kavga ettiği, bu kavgaya ilişkin iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise tutuklandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya’daki Aile Katliamı: 8 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya’daki Aile Katliamı: 8 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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