Sakarya\'daki Yangın Kontrol Altında

Yangının devam ettiği Sakarya'da açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sakarya, Bilecik tarafı sabah saatlerinde başlayan yağmurda Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Arazinin çok engebeli olması, çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı. Ama hamdolsun yangının şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Dün akşamki bilgilendirmemizden sonra bir ilave yangın daha oldu Balıkesir'de, ama o çok önemli değildi. Dört aktif yangın olduğunu söylemiştim. Bunlar Sakarya, Manisa Akhisar, Bolu Göynük ve yine Bilecik Osmaneli. Bilecik Osmaneli ve Bolu Göynük kontrol altına alındı. Sakarya, Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa Akhisar'daki de kontrol altına alındı. Ancak orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa'daki yangınla da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyor. Bu soğutma Çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Sadece birkaç gün içerisinde değil, zaman zaman tütmeler olabilecek, bu endişe verici herhangi bir şey değil. Hem karadan, hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler" dedi.

"Sabah saatlerinde başlayan yağmurda bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı"

Yağan yağmurun yangınla mücadelede büyük olduğunu aktaran Bakan Yumak, "Sakarya, Bilecik tarafı sabah saatlerinde başlayan yağmurda Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Buradaki gece boyu devam eden çabanın yine hakeza Manisa Akhisar'da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 5 buçuk, 6 saat içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli olması, çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı. Ama hamdolsun yangının şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Türkiye genelinde uçaklarımız 350 helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı"

Hava araçlarının yangın bölgesinde etkili olduğunu aktaran Bakan Yumak, "Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava araçları da kara araçları da o bulunulan bölgedeki coğrafi şartlara göre belirler. Yani her yere uçak müdahale edemez, her yere helikopter müdahale etmez. Dolayısıyla buradaki rakamların azlığı ya da çokluğu değil. Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptı. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"Ormanların içinde alevlere karşı mücadele ettiler"

Kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Bakan Yumak, "Son teşekkür de elbette yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen ve daha da büyümek çaba sarf eden bir düşmana yani alevlere karşı mücadele eden orman kahramanlarımıza. Bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi bulunduğumuz yerden görmemiz mümkün değil. Onlar o ağaçların arasında, o ormanların içinde alevlere karşı mücadele ettiler. ve hamdolsun her zaman olduğu gibi bize o şu anda sizlerle paylaştığım sevinçli haberi vermiş oldular. Ben gurur duyuyorum. Bu vatanın bir karış toprağı için bir çöpü için bir taşı için mücadele eden kimler varsa Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah başka bir kötü haber almadan bundan sonraki günlerimizi bu şekilde basın toplantıları değil de daha güzel şeyleri konuşmak için bir araya gelmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA