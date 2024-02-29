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Sakarya Nehri'nde cesedi bulunmuştu: Eşi ve oğlu gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan 53 yaşındaki kadının Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulunmasına ilişkin eşi ve oğlu gözaltına alındı.

13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir'in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Sırra kadem basan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve sivil toplum kuruluşları, günlerdir Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma yürüttü.

Devam eden çalışmalar neticesinde Demir'in cansız bedeni dün, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olaya ilişkin Demir'in eşi S.D. ve oğlu U.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.