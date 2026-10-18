Serdivan'da istinat duvarını aşan otomobil, apartmanın ikinci katına çarparak durdu

Serdivan'da istinat duvarını aşan otomobil, apartmanın ikinci katına çarparak durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarını geçip bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi, kazada yaralanan olmadı. Otomobil, getirilen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı.
KİMSE YARALANMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirlendi.
ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI
Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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