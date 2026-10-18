Serdivan'da istinat duvarını aşan otomobil, apartmanın ikinci katına çarparak durdu - Son Dakika
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Serdivan'da istinat duvarını aşan otomobil, apartmanın ikinci katına çarparak durdu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarını geçip bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi, kazada yaralanan olmadı. Otomobil, getirilen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı.

KİMSE YARALANMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI

Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaSerdivanSakaryaOlaylarGüncelPolisKazaSon Dakika

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