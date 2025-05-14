Saksağan ve Yılanın Mücadelesi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saksağanlarla bir yılanın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde yol ortasında iki saksağanın bir yılanla mücadele ettiği görüldü. Bir süre devam eden mücadelenin ardından yılan kaçarken, o anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA