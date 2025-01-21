Salih Keçeci: Kariyerim, gazetecilik ve hayatımdaki dönüm noktaları

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Quality of Magazine'in Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilik kariyerine nasıl başladığını, zorlukları ve hayatında iz bırakan olayları paylaşan Keçeci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MESLEĞİMİ 9 YIL BOYUNCA YAPAMADIM"

Gazeteciliğe başlamadan önceki süreçten bahseden Salih Keçeci, Hürriyet gazetesindeki ilk deneyimini ve ardından yaşadığı sektörel değişimi anlattı. Keçeci, "Mesleğimi 9 yıl boyunca yapamadım, otomotiv sektörüne girdim. Ancak gazetecilik hep aklımdaydı" dedi.

"BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜN BABA OLDUĞUMU ANLADIM"

Hayatındaki duygusal dönüm noktalarını paylaşan Keçeci, babasının vefat ettiği günü şöyle anlattı: "Hastaneden içeri girdiğimde babam beni tanımıyordu, bilinci yoktu. Babamın öldüğü gün baba olduğumu anladım."

"TARKAN'I ÇEKMEME KARARI ALDIK"

Basın mensubu olduğu dönemde yaşadığı ilginç anılara da değinen Keçeci, Tarkan'la ilgili bir anısını aktardı: "Amerika'dan geldiği gün etrafında koruma ordusu vardı, çekmemize izin vermediler. Biz de Tarkan'ı çekmeme kararı aldık. Menajeri bizi müdürlerimize şikayet etti."

"MİLYON DOLARLARIM OLSUN HIRSIM OLMADI"

Gazetecilik kariyerine dair bakış açısını paylaşan Keçeci, "Milyon dolarlarım olsun diye bir hırsım olmadı. Kariyer benim için daha önemliydi. Basın mensubu olduğum için paranın açamayacağı kapılar açıldı" ifadelerini kullandı.