Salihli'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ve hafif ticari aracın arazi yolunda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılhavlu Mahallesi'ndeki arazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(32) yönetimindeki 06 CUS 568 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen U.Ç. (22) yönetimindeki 45 LD 141 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 LD 141 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan D.Ç. (52) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA