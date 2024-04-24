Salihli\'de traktör devrildi, sürücü yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan A.A.Ö.(59), 45 RB 761 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü esnada, traktörünün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
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