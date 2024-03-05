Salihli'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı - Son Dakika
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Salihli'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı

Salihli\'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla reflektör ve tepe lambası dağıtımı gerçekleştirildi. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Salihli Şoförler Odası Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen dağıtımda, 30 çiftçinin traktör römorkuna reflektör takıldı ve 5 traktöre de tepe lambası takıldı. Polis ekipleri, çiftçilere traktör kazalarını önlemenin önemini anlatırken, reflektörlerin gece görünürlüğü artırdığına dikkat çekti.

05.03.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörlerin karıştığı trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını azaltmak ve traktör sürücülerinde farkındalığı arttırmak amacıyla reflektör ve tepe lambası dağıtımı gerçekleştirildi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Salihli Şoförler Odası Başkanlığı işbirliğinde traktör kazalarını önlemek ve gece görünürlüklerin artırılması amacıyla Mersinli Mahallesi'ndeki 30 çiftçinin traktör römorkuna reflektör ile 5 traktöre de tepe lambası takıldı.

Polis ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçileri bilgilendirirken, traktör römorklarına takılan reflektörlerin önemine vurgu yaptı.

Reflektör dağıtımına Bölge Trafik Amiri Şükrü Aydoğdu ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül ile polis ekipleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı - Son Dakika
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