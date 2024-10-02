Şam'da Hava Saldırısı: 2 Ölü

3.Sayfa

Suriye basınında yer alan haberlerde, başkent Şam'daki bir binaya hava saldırısı düzenlendiği, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilerek, saldırının İsrail tarafından düzenlendiği aktarıldı.

İsrail, tarafından saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - ŞAM