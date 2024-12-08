Şam, Esad'sız Özgür İlan Edildi - Son Dakika
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Şam, Esad'sız Özgür İlan Edildi

Muhalifler Şam'ı ele geçirerek Esad rejimini sona erdirdiklerini duyurdu, yeni bir dönem başladı.

08.12.2024 10:42
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Suriye'de muhalifler başkent Şam'da kontrolü ele geçirirken, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı. Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş oldu.

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi Şam'a ulaştı. Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalif gruplar yaptıkları açıklamada; "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskı, 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurtdışındaki Suriyelilere çağrı yapan muhalifler, Şam'ın artık "Beşar Esad'sız" olduğunu belirterek, "Özgür Suriye 'ye dönün. Şam "tiran"dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.

"Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır"

Muhalif grupların lideri Ebu Muhammed El Cevlani ise, güçlerine Şam'daki resmi kurumlara yaklaşmamalarını emrederek, "resmi olarak" teslim edilene kadar başbakana bağlı kalacaklarını söyledi. Cevlani, "Şam kentindeki tüm askeri güçlere, resmi olarak teslim edilene kadar eski başbakanın gözetiminde kalacak olan kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Havaya ateş etmek yasaktır" dedi.

"Esad Şam'dan ayrıldı"

Suriyeli 2 üst düzey ordu yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamada, Esad'ın bugün bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldığını belirtti. Yetkili, ayrıntı vermeden "Radardan kayboldu, muhtemelen transponder kapalıydı ama ben daha büyük ihtimalin uçağın düşürülmüş olması olduğuna inanıyorum" dedi.

Muhalifler kilit şehir Humus'u da ele geçirdi

Muhalifler gece saatlerinde Humus şehrinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Muhalif silahlı gruplara liderlik eden komutan Hasan Abdul Ghany, Suriye'nin merkez şehri Humus'u "tamamen özgürleştirdiklerini" söyledi.

Öte yandan muhalifler Lübnan sınırına yakın Kusayr kentini de ele geçirdiklerini bildirdi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şam, Esad'sız Özgür İlan Edildi - Son Dakika

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