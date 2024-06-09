Samsun'da 1 Milyon 80 Bin Adet Mükerrer Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 1 Milyon 80 Bin Adet Mükerrer Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

09.06.2024 19:01
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Samsun'da 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu düzenledikleri operasyonunda 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 1 Milyon 80 Bin Adet Mükerrer Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1 Milyon 80 Bin Adet Mükerrer Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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