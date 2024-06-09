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Samsun'da 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu düzenledikleri operasyonunda 1 milyon 80 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.