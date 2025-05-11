Samsun\'da 145 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN