Samsun'da 177 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da 177 bin adet kaçak makaron ve 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 177 bin adet kaçak makaron ve 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik önemli bir çalışma yürütüldü. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron satışına yönelik yürüttükleri çalışmalarda iki farklı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 170 bin adet kaçak makaron, 350 kilo kaçak tütün ve 7 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.