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Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gadiş idaresindeki 06 TUE 03 plakalı otomobil, Gülağa Cenikli yönetimindeki 55 ANF 439 otomobile sol arka yan kısmından çarptı. Kazada Nermin Cenikli ve Gülağa Cenikliyaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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