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Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada, Hasan Gadiş idaresindeki 06 TUE 03 plakalı otomobil, Gülağa Cenikli yönetimindeki 55 ANF 439 otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

30.01.2024 - 16:00,
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Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gadiş idaresindeki 06 TUE 03 plakalı otomobil, Gülağa Cenikli yönetimindeki 55 ANF 439 otomobile sol arka yan kısmından çarptı. Kazada Nermin Cenikli ve Gülağa Cenikliyaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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