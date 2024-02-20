Samsun\'da yapılan operasyonda 204 gram kokain ele geçirildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet güçlerince yapılan operasyonda 204 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba Uyuşturucu ve Uyarıcı Suçlar Soruşturma Bürosu önderliğinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de bir ikamette arama yapıldı. İkamette yapılan aramada E.Y. ve H.T. isimli şahıslardan; 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

500 bin Türk lirası değerinde olduğu öğrenilen kokain miktarının Çarşamba'da yakalanan en yüksek kokain miktarı olduğu öğrenilirken, ele geçirilen malzemeler arasında hassas terazinin köpek mamasının içinden çıkması dikkat çekti. - SAMSUN