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Samsun'da 23 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da 23 kişi yakalandı
22.12.2023 - 15:26,
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Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 1 ay 3 gün arasında hapis cezası bulunan 6 kişinin de bulunduğu toplam aranan 23 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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