Samsun'da 250 Bin Kaçak Makaron Yakalandı

Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir araç içinde 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.