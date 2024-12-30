Samsun'da 3 Cezaevi Kaçaklığı Yakalandı

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Samsun'da haklarında 7 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da haklarında çeşitli suçlardan 7 yıl 8 ay ile 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, " Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan K.Ö., "Fuhuşa teşvik etmek" suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Y.B. ve "Karşılıksız çek düzenlemesi ve açıktan hırsızlık" suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 ayrı kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiler.