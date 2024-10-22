Samsun\'da 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Samsun'da bir tırın dorsesinde arama yapan polis, Afgan uyruklu kaçak 40 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili tır sürücüsü "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinin içine gizlenmiş Afgan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili tır sürücüsü A.Ö.(61) gözaltına alındı.

40 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne bağlı göçmen merkezine götürüldü. Kaçak göçmenlerin Iğdır'dan tıra binip Sakarya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan tır sürücüsü A.Ö. "göçmen kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN