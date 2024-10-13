Samsun'da 49 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'da 49 bin adet sentetik hap ele geçirildi
SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 49 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde 3 şahsın araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 49 bin 98 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında, S.İ. isimli şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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