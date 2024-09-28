Samsun\'da 957 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 957 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu H.B. (60) isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edilerek, yapılan aramada 957 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN