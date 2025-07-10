Samsun\'da Akrabasını Araba ile Öldürdü

Samsun'da birlikte içki içtiği akrabasını çıkan kavgada üzerinden üzerinden araçla geçerek öldüren şahıs adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye ağladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve birlikte içki içen alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada U.Y. (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarparak üzerinden geçti. Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan U.Y. ile olaya karışan M. Y. (35) ve A.G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan U. Y., M. Y. ve A. G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye gözyaşı döktü. - SAMSUN