Samsun'da araç kiralama dolandırıcılığına hapis cezası - Son Dakika
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Samsun'da araç kiralama dolandırıcılığına hapis cezası

Samsun'da araç kiralamak isteyen bir kişi, dolandırılarak şikayetçi oldu. Paranın yatırıldığı hesabın sahibi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03.07.2024 17:23
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Samsun'da araç kiralamak isterken dolandırılan bir kişinin şikayeti üzerine paranın yatırıldığı hesabın sahibi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden T.F.A., internet üzerinden araç kiralama ilanından ulaştığı şahısların verdiği IBAN numarasına bin 950 lira para yatırdı. Araç kiralama şirketi sigorta ve kasko adı altında 2 bin 500 lira daha para isteyince dolandırıldığını anlayan T.F.A., şikayetçi oldu. T.F.A.'nın parayı yatırdığı banka hesabının sahibi B.D. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen B.D., IBAN numarasını arkadaşının kendisinden istediğini ve ona verdiğini iddia etti. B.D. mahkemece dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 4 bin 40 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da araç kiralama dolandırıcılığına hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da araç kiralama dolandırıcılığına hapis cezası - Son Dakika
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