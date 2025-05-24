Samsun\'da Balık İşleme Tesisinde Yangın Paniği

Samsun'da bir balık işleme tesisinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Samsun- Ankara karayolu üzerindeki Toybelen mevkisinde bulunan bir firmaya ait balık işleme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin içinde bulunan ve kullanılmayan bir su deposunda tadilat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN