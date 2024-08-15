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Samsun'da banka içinde silahlı saldırıya uğrayan lokantacı ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka içinde S.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayan 4 çocuk babası Halit H. ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılan Halit H. ameliyata alındı. Halit H.'nın Çaralçam'da lokanta işlettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen S.Ö. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN