Samsun\'da Baraj Gölünde Boğulan Çocuk Babası

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Samsun'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk babası boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Duruçay Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlenmek için göle giren İsmail Güngör kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekiplerince sudan çıkartılan İsmail Güngör'ün hayatını kaybettiği tesbit edildi. Güngör'ün cansız bedeni Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN