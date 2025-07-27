Samsun\'da Boğulma Tehlikesi

Samsun'da serinlemek için denize giren 2'si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan aileden duran kalbi çalıştırılan baba ile 3 yaşındaki oğlunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Karakoç ailesi hafta sonu plaja gitti. Denize giren Kahraman Karakoç (25), 3 yaşındaki oğlu Alparslan Karakoç ve 16 yaşındaki kardeşi Rüstem Ali Karakoç boğulma tehlikesi geçirdi. Rüstem Ali Karakoç cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkartılırken, Kahraman Karakoç ve oğlu Alparslan Karakoç suda kayboldu. Ekipler tarafından denizden çıkartılan baba-oğul ile kardeş, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman Karakoç'un duran kalbi ambulansta çalıştırılırken, oğlu ile birlikte sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN