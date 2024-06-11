Samsun'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Torbacı Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından 100'ün üzerindeki adrese yönelik yapılan dev uyuşturucu operasyonunda çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından önceden tespit edilen 100'ün üzerinde adrese bugün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat, ilçe müdürlükleri, şube müdürlükleri ve polis merkezleri personellerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN