Samsun\'da Eşini Şikayet Eden Koca İntihara Kalkıştı

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Samsun'da 'şiddet uyguladığı' gerekçesiyle eşinin kendisini polise şikayet etmesine sinirlenen koca, 8. kattaki evlerinin penceresinde intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir sitenin 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kiralar pahalı olduğu için Samsun'a yerleştikleri öğrenilen ve kuaförde çalışan A.Ş., eşi M.Ş.'nin kendisine 'şiddet uyguladığı' gerekçesiyle Recep Tokur Polis Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine sinirlenerek evlerinin 8. katındaki pencereye çıkıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna edemediği A.Ş. bir pencereden sarkıp yürekleri ağza getirdi. Bu kez olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Eşinin polise yaptığı şikayeti geri almasını isteyen A.Ş., polisin ikna çabası sonucu 3 saat süren eyleminden vazgeçerek kapıyı açıp polise teslim oldu. Polis tarafından arka kapıdan kaçırılan A.Ş., Recep Tokur Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN