Samsun'da Eski Sevgiliye Mermi Tehdidi İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Eski Sevgiliye Mermi Tehdidi İddiasıyla Gözaltına Alındı

Samsun\'da Eski Sevgiliye Mermi Tehdidi İddiasıyla Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, G.M. adlı kadın eski erkek arkadaşı M.Ö.Y. tarafından mermi gönderilerek tehdit edildiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ö.Y., suçlamaları kabul etmedi. Savcılığa ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ö.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:25
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Samsun'da eski sevgilisini mermi ile tehdit ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. adlı kadın eski erkek arkadaşı olan M.Ö.Y.'nin kendisine tabanca mermisi göndererek tehdit ettiği iddia etti. İlkadım polisi tarafından gözaltına alınan M.Ö.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö.Y. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.Ö.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Eski Sevgiliye Mermi Tehdidi İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Eski Sevgiliye Mermi Tehdidi İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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