Samsun\'da Eski Sevgiliye Mermi Tehdidi İddiasıyla Gözaltına Alındı

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Samsun'da eski sevgilisini mermi ile tehdit ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. adlı kadın eski erkek arkadaşı olan M.Ö.Y.'nin kendisine tabanca mermisi göndererek tehdit ettiği iddia etti. İlkadım polisi tarafından gözaltına alınan M.Ö.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö.Y. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.Ö.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN