Yasak aşk yaşadığı kadını öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Samsun'da 31 yaşındaki Muradiye Terzi, arasında ilişki olduğu 43 yaşındaki Murat Demir tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası 1 gece inşaatta saklanan Demir, polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı ifadesinde Muradiye Terzi'nin kendisine silah doğrulttuğunu ve çıkan boğuşmada tabancayı eline alarak ateş ettiğini söyledi.
Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Murat Demir, "3 yıl önce eşimden boşandım. TOKİ bloklarında apartman görevlisi olarak çalıştım. Bu sırada aynı apartmanda kalan Muradiye Terzi ile tanıştım. Eşinden boşanmıştı. Arkadaş olduk. Muradiye daha sonra ikinci evliliğini yaptı. Eşi yurt dışında gemide çalışıyordu. Muradiye ile sevgili olduk. 6 yıldır da sevgiliydik.
2017 yılından bu zamana kadar Muradiye'nin banka hesaplarına yaklaşık 30 bin lira para gönderdim. Daha sonra da elden 570 bin lira para verdim. Bu paraları daha iyi hayat yaşasın diye verdim. Yaklaşık 2 ay önce Muradiye ile aramızda bir soğukluk oluştu. Benimle görüşmeye devam etmek istemiyordu. Ben Alaçam ilçesine taşındım. Muradiye bana 'görüşelim' diye mesaj attı. Ben de evine gittim. Bana pencereden gel diye işaret etti. Asansöre bindik. Muradiye tekrar 'eve çıkalım, evde konuşalım' diye asansörün düğmesine bastı.
Evinin önüne geldiğimizde montunun cebinden tabanca çıkarttı ve bana doğrulttu. Bu sırada etraftan yardım istedi. Boğuşurken tabancayı elinden aldım ve Muradiye yere düştü. Ben de tabancayla ateş açtım. Silahı kurusıkı tabanca zannettim. Geceyi bir inşaata kalarak geçirdim. Sonra teslim oldum" dedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat Demir tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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