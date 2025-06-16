Samsun'da Günde 20 Binden Fazla Trafik Kuralı İhlali Tespit Ediliyor - Son Dakika
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Samsun'da Günde 20 Binden Fazla Trafik Kuralı İhlali Tespit Ediliyor

Samsun\'da Günde 20 Binden Fazla Trafik Kuralı İhlali Tespit Ediliyor
16.06.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, günde ortalama 20 binden fazla trafik kuralı ihlalinin tespit edildiğini açıkladı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile elektronik denetleme sistemleri protokolü imzalayacaklarını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun'da günde 20 binden fazla trafik kuralı ihlalinin tespit edildiğini açıklayarak, İl Emniyet Müdürlüğü ile elektronik denetleme sistemleri (EDS) protokolü imzalayacaklarını söyledi.

SBB Haziran Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimin 1. Oturumu, Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Mecliste 49 gündem ve ek gündem maddeleri daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, belediyeye yapılan atamaların listesi de meclisin bilgisine okundu. Toplantıda konuşan Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın kendisine ilettiği trafik kuralı istatistiklerini de paylaşarak, sürücülere uyarıda bulundu.

"Günde ortalama 20 binden fazla trafik kuralı ihlali tespit ediliyor"

İl genelinde en çok kırmızı ışık ihlali yapıldığına dikkat çeken Soğuk, "Başkanımız Halit Doğan'ın bir ifadesi oldu. Onu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum: Günlük ortalama trafik akışı içerisinde bir günde 7 bin 317 hız ihlali, bin 106 park ihlali, 12 bin 7 kırmızı ışık ihlali olmak üzere toplamda 20 bin 430 trafik ihlali tespit ediliyor. Özellikle sürücülerimize kurallara uymaya davet ediyorum. Kurallara uyarak da can güvenliğini tehlikeye atmamış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Emniyet ile SBB arasında Elektronik Denetleme Sistemleri Protokolü imzalanacak

Öte yandan komisyonlara havale edilen maddeler arasında, "Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile SBB arasında elektronik denetleme sistemleri (EDS) ortak hizmet protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması teklifi" maddesinin yanı sıra bir kamu bankasına olan banka borçlarının kapatılması için taşınmaz satışı ile SGK ve vergi borçlarını kapatmak için yapılacak taşınmaz satışlarını içeren teklifler de yer alıyor.

Söz konusu maddelerin tamamı, komisyonda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak. Ayrıca komisyon toplantısında toprak kaymaları yaşanan Derecik Mezarlığı ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında SBB yetkilileri tarafından bilgi verilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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