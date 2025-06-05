Samsun'da "geceleyin silahlı yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinde Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda hakkında "geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. (26) yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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