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Samsun'da Hırsızlara Hapis Cezası

Samsun\'da Hırsızlara Hapis Cezası

Samsun'da ziynet eşyası çalan 2 kadın 9'ar yıl, yardım eden erkek ise 3 yıl hapis cezası aldı.

12.03.2025 14:31
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Samsun'da girdikleri evden yaklaşık 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, yargılandıkları mahkemece 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, kendilerine yardım eden bir erkek de 3 yıl hapis cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir evin kapısını aparatla açıp giren hırsızlar yaklaşık 600 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Buse Y. (26) ve Pelin A. (36) adlı kadınlar ile Savaş Ö.'yü (31) yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalınan 2 altın bileziği yapılan aramalarda ele geçirdi. Hırsızların çaldıkları ziynet eşyalarının bir kısmını ise Amasya'da kuyumcuya sattıkları tespit edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, 2024 Kasım ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buse Y., Pelin A. ve Savaş Ö. hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Mahkeme, Buse Y. ve Pelin A.'yı "hırsızlık" suçundan 7'şer yıl ve "konut dokunulmazlığını İhlal" suçundan da 2'şer yıl olmak üzere toplam 9'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Savaş Ö. ise mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hırsızlara Hapis Cezası - Son Dakika

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