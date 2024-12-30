Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 7,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Adliyesine sevk edilerek, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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