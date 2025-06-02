Samsun\'da Horoz Dövüşü Baskını

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü yapılan adrese polis tarafından düzenlenen baskında 17 dövüş horozu ele geçirildi, 14 kişiye hem adli hem de idari işlem yapıldı. Olayla ilgili toplam 129 bin 458 TL para cezası kesildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçede horoz dövüşü düzenlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan baskında, horoz dövüşünü organize eden 2 şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve kumar oynanmasına yer temin etmek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

9 kişiye suçüstü, 5 kişiye görüntüden tespit

Olay yerinde horoz dövüşü yaptığı ve bahis oynadığı belirlenen 9 kişiye, "hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak" suçundan toplam 83 bin 223 TL idari para cezası uygulanırken, görüntülerden tespit edilen 5 kişiye de 46 bin 235 TL ceza kesildi. Uygulanan toplam ceza 129 bin 458 TL'ye ulaştı.

Polis ekipleri tarafından el konulan 17 dövüş horozu ise bir kişiye yediemin olarak teslim edildi. - SAMSUN