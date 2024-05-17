Samsun'da Husumetli Kişi Hem Evine Hem İşyerine Saldırdı - Son Dakika
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Samsun'da Husumetli Kişi Hem Evine Hem İşyerine Saldırdı

Samsun\'da Husumetli Kişi Hem Evine Hem İşyerine Saldırdı

Samsun'un Canik ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi, aynı akşam hem evine hem de iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

17.05.2024 13:27
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Samsun'da aralarında husumet bulunan bir kişinin aynı akşam hem evine hem de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B., aralarında husumet bulunan T.B.'nin aynı akşam önce Toptepe Mahallesi'ndeki evine, ardından da Yeni Mahalle'deki iş yerine tabancayla silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan E.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Husumetli Kişi Hem Evine Hem İşyerine Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Husumetli Kişi Hem Evine Hem İşyerine Saldırdı - Son Dakika
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