Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı koca, eşini valilik binası önünde boğmaya çalıştı - Son Dakika
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Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı koca, eşini valilik binası önünde boğmaya çalıştı

Samsun\'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı koca, eşini valilik binası önünde boğmaya çalıştı

Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bir koca, boşanma aşamasında olduğu eşini valilik binası önünde yere yatırarak boğmaya çalıştı. Vatandaşlar ve polislerin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

19.07.2024 13:57
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bir koca, aynı kurumda çalışan eşini valilik binası önünde yere yatırarak boğmaya çalıştı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karı-koca arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde koca, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti. Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı koca, eşini valilik binası önünde boğmaya çalıştı - Son Dakika

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