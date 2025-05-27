Samsun\'da İntihar Girişimi

Samsun'da bunalıma girdiği öğrenilen ve Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) çatısına çıkan şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Şahıs, polislerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 9 katlı Atatürk Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail E. (46), henüz bilinmeyen bir nedenle kültür merkezinin çatısına çıktı. Çatıda bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen müzakereci polis memurları, yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonucunda şahsı ikna ederek çatıdan indirdi. Basın mensuplarına, evinin ve kimsesinin olmadığını belirten İsmail E., polis merkezine götürüldü. - SAMSUN