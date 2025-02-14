Samsun\'da Kaçak Alkol Operasyonu

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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre etil alkol ve 56 adet anason aroma kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu H.A. (60) isimli şahsın sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 55 litre etil alkol ve 56 adet anason aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN