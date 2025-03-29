Samsun\'da Kaçak Midye Operasyonu

Samsun'da polis ekipleri tarafından, park halindeki bir kamyonette 600 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi Köprüsü altında park halindeki bir kamyonette 600 kilo kaçak 'kum şırlanı' diye adlandırılan midye ele geçirildi. Midyeler polis tarafından denize bırakılırken, kaçak avcılık yapan 4 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 151 bin 80 TL idari para cezası kesildi. - SAMSUN