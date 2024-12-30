Samsun\'da Kaçak Sigaraya Geçit Yok

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Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 828 paket gümrük kaçağı sigara ve 19 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN