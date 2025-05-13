Samsun\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'da polis tarafından kaçak tütün mamulleri operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüklerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, 2 adet otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 48 bin 500 adet makaron sigara, 24 bin 800 adet kaçak makaron, 14 bin 160 adet kaçak sigara sarma kağıdı, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 23 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 25 kilo kaçak tütün ve 1,5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN