Samsun'da Kardeş Cinayeti: İki Müebbet Hapis İstendi - Son Dakika
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Samsun'da Kardeş Cinayeti: İki Müebbet Hapis İstendi

Samsun\'da Kardeş Cinayeti: İki Müebbet Hapis İstendi
16.06.2025 18:16
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Samsun'da muhtarlık husumeti nedeniyle iki kardeşi öldüren İbrahim A.'ya 2 kez müebbet hapis istendi.

Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren şahsın yargılanmasında savcı tarafından verilen mütaalada 2 kez müebbet hapsi istendi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde geçen yıl 14 Temmuz gecesi saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. pompalı tüfekle Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç'a (31) pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşlerin yanı sıra Zafer E.T. (20) ve Gökhan İ. de yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Yaralılardan Gökhan İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökhan İ. daha sonra taburcu oldu. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili Yusufhan T.'yi de gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan İbrahim A., Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. Çarşamba Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T., daha sonra cezaevinden tahliye oldular. Tutuklu sanık İbrahim A. ile tutuksuz olan Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasına Kırşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren İbrahim A., "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Ancak bu olaya beni çağıran onlardı. Beni burada darbettiler. Kendi kontrolümü kaybettim ve eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Ben kendi canımı kurtardım. Meşru müdafaa sınırları kapsamında eylem değerlendirilmelidir. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Keşke ben ölseydim bu olay olmasaydı. Çok kötü durumdayım, kendimi toparlayamadım. Karşı taraftan tekrardan özür diliyorum" dedi.

Savcı mütaalasında İbrahim A.'nın 2 kardeşi öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına, tutuksuz 3 kişinin de cinayete yardım etmekten 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma karar verilmek üzere 3 Temmuz tarihine ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kardeş Cinayeti: İki Müebbet Hapis İstendi - Son Dakika

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