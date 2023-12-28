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Samsun'da Kayınbirader Cinayeti

Samsun'un Bafra ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç adamın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Tartışma sonucunda çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak genç adam hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı enişte polise teslim oldu.

Samsun\'da Kayınbirader Cinayeti
28.12.2023 - 12:06,  Güncelleme: 12:11
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Samsun'da eniştesi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürülen kayınbirader cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin Köse arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli'yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Semih Asilkefeli ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı genç, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede gece hayatı kaybetti.

Olay yerinden kaçan Ersin Köse, polise teslim oldu. Ölen kayınbiraderi Semih Asilkefeli ile kendi evinde birlikte alkol içtiklerini belirten Ersin Köse'nin, "Alkol içerken Semih bana hakaret etti ve tehdit etti. Konuşmak için birlikte evden dışarı çıktık. Ben evdeki sustalı bıçağımı da olabilecek bir olaya karşı yanımda götürdüm. Semih bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için belimdeki bıçağı çıkartıp salladım. Kayınpederim bizi ayırmak için araya girdi. Ben de kaçtım" dediği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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